Онищенко объяснил создание вакцины «Спутник V» в короткие сроки

Депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, почему российская вакцина от коронавируса была создана так быстро. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он отметил, что российскими учеными уже был разработан препарат, когда было зафиксировано распространение ближневосточного коронавируса MERS несколько лет назад.

«И, если появится новый тип вируса, мы также адаптируем наш препарат под него так, чтобы он обеспечивал иммунитет уже против другой болезни», — добавил Онищенко.

По его словам, новые мутации коронавируса не оказывают влияния на его генетический код, что сохраняет эффективность вакцины против всех существующих штаммов.

Ранее в ВОЗ допустили появление мутаций коронавируса, требующих адаптации вакцин.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».