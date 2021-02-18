Минобрнауки поручило вузам самостоятельно определить формат выпускных экзаменов

В пресс-службе Минобрнауки России рассказали, как будут проводиться выпускные экзамены и защиты дипломов в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметили в ведомстве, высшие учебные заведения будут самостоятельно выбирать форматы для защиты выпускных квалификационных работ и итоговых экзаменов.

Такое решение, уточнили в Минобрнауки, должно быть принято администрациями вузов с опорой на эпидемиологическую обстановку.

«Решение о проведении государственной итоговой аттестации и защите ВКР будет приниматься вузом самостоятельно», — подчеркнули в Минобрнауки.

Ранее в Рособрнадзоре назвали даты проведения Единых государственных экзаменов. Кроме того, в Роспотребнадзоре назвали условия допуска иностранных студентов в вузы России.