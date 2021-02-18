Диетолог назвала полезную и вкусную замену колбасе в бутерброде

Диетолог Ольга Капийчук рассказала, на что заменить колбасу, чтобы бутерброд стал более полезным, но при этом остался вкусным. Об этом она заявила в эфире «Радио 1».

По ее словам, колбаса не является лучшим составляющим для бутерброда, поскольку содержит много химических веществ и вкусовых добавок.

Она предложила намазывать на хлеб пасту из рыбных консервов, в которую также можно добавить яйцо. Диетолог подчеркнула, что такой перекус станет хорошим источником белка.

Кроме того, Капийчук предложила растительный вариант замены колбасы: фасоль, соя, нут, чечевица или горох. Она предложила сделать нутовые котлетки (фалафель) и положить их на бутерброд.

Кроме того, специалист предложила намазывать на хлеб пасту из спелых плодов авокадо, которые содержат большое количество омега-3.

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