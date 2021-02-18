В четверг в Москве ожидается гололедица и до -14°С

В четверг, 18 февраля, в Москве ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем температура воздуха в столице составит -14°С — -12°С. Прогнозируется северный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

При этом вечером столбики термометров опустятся до -24°С — -22°С. Ветер будет дуть в западном направлении со скоростью 3 — 8 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Кроме того, синоптики предупредили об образовании гололедицы на улицах города.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.