Провизор предупредила об опасности дешевых аналогов лекарств

Провизор Ирина Булыгина рассказала об опасности дешевых аналоговых лекарственных средств. Об этом сообщает телеканал «360».

Она отметила, что практически у любого лекарства есть множество аналогов. По ее словам, покупателям стоит обращать внимание на состав, поскольку вспомогательные и связующие вещества в дженериках могут отличаться.

«Когда дженерик выпускается в оборот, делается так называемая биоэквивалентность или усеченные клинические испытания, потому что это не так затратно по деньгам и времени», — сказала Булыгина.

Провизор добавила, что экспертиза определяет способность препарата поступать в кровь и выводиться из организма спустя определенное время.

При этом она подчеркнула, что при производстве аналогов не проводится терапевтическая эквивалентность оригинальному препарату.

Булыгина призвала не отдавать предпочтение аналогам при лечении хронических заболеваний.