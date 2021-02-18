Свыше 28 млн птиц уничтожили в Южной Корее из-за птичьего гриппа

Министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства Южной Кореи заявило об уничтожении свыше 28 млн голов птиц с ноября 2020 года на фоне распространения высокопатогенного птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщает ТАСС.

Там уточнили, что уничтожение домашней птицы производится в профилактических целях.

В ведомстве отметили, что, по данным на утро четверга, 18 февраля, было выявлено по меньшей мере 97 очагов заражения H5N8.

Ранее в Японии выявили новый очаг птичьего гриппа.

Массовое уничтожение птицы привело к росту цен на мясо и куриные яйца в стране. В ноябре 2016 года вирус высокопатогенного штамма массово распространился среди домашней птицы. За последующие четыре месяца были уничтожены 38 млн птиц, что также вызвало дефицит на продукты и рост спроса.