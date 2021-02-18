Жилой дом на юге Москвы эвакуировали из-за пожара

На юге Москвы провели эвакуацию жителей многоквартирного дома на Севастопольском проспекте. Об этом сообщает РЕН.

Телеканал отмечает, что причиной эвакуации стал пожар в магазине, который расположен на первом этаже здания.

По данным СМИ, на улицу вывели 25 человек.

Пожарные ликвидировали возгорание, которому был присвоен второй ранг сложности, на площади 100 кв м. Спасатели уточнили, что в результате пострадал один человек.

Ранее в центре Москвы в здании на Мясницкой улице произошел пожар. Во время тушения пламени огонь перекинулся на второй этаж здания, что привело к частичному обрушению крыши хостела.