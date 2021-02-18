Более 40 тысяч доз вакцины «Эпиваккорона» поступили в гражданский оборот

Более 40 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Эпиваккорона» поступили в гражданский оборот. Об этом сообщила и. о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в эфире Первого канала.

По ее словам, «Вектор» рассчитывает наладить ежемесячное производство порядка 100-150 тыс. доз препарата на своих площадках. Она отметила, что остальной объем (около 1 млн доз вакцины) будет производиться на площадках индустриальных партнеров.

Непомнящих также добавила, что четкий план наращивания производства научного центра позволит создать в феврале около 400 тыс. доз «Эпиваккороны», а также выйти на объемы производства к концу марта до 1 млн доз и к концу июня — до 4 млн доз препарата в месяц.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выразил мнение, что вакцина «ЭпиВакКорона» должна оказаться эффективной против очередного «британского» варианта коронавируса.