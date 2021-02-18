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Общество. Новости

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Пропавших в Петербурге школьниц обнаружили в торговом центре

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Прохожий нашел в санкт-петербургском торговом центре двух девочек восьми и девяти лет, которые ранее ушли гулять и не вернулись в Пушкинском районе северной столицы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что мужчина обратил внимание на школьниц, которые находились в ТЦ на улице Полковой без сопровождения взрослых, и сообщил об этом в полицию.

По данным пресс-службы, в отношении девочек не совершались противоправные действия.

Ранее сообщалось, что школьницы находились дома у одной из них, после чего ушли гулять и перестали выходить на связь.

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