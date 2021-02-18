В центре Москвы четыре человека напали с ножом на мужчину в трамвае

В центре Москвы четыре человека напали с ножом на пассажира трамвая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 17 февраля в трамвае, следовавшем по Кожевнической улице. По словам водителя, драка произошла между пятью людьми, у одного из них был нож.

«К прибывшим на место происшествия полицейским обратился молодой человек, который сообщил, что на него напали четыре человека с ножом и похитили телефон», — рассказал собеседник агентства.

По факту случившегося полиция начала проверку.

Ранее в Новокузнецке кондуктор трамвая напал на женщину из-за маски.