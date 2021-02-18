На Камчатке возбудили дело против школьника по подозрению в истязании инвалида

На Камчатке возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего школьника, который подозревается в истязании девятилетнего мальчика с инвалидностью. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что юноша учится в одной из школ Пенжинского района. Ему вменяют совершение преступления по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Согласно информации следствия, подозреваемый на протяжении нескольких месяцев избивал мальчика и совершал в отношении него «иные насильственные действия, причинив ему своими действиями психические страдания, физический и моральный вред».

Уточняется, что у школьника неполная семья, ранее он состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отделения полиции. В настоящее время полиция следит за подозреваемым.

Прокуратура также начала проверку по данному делу.