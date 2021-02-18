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Общество. Новости

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Во время церемонии прощания с погибшим в Минске Романом Бондаренко, 20 ноября 2020 года Во время церемонии прощания с погибшим в Минске Романом Бондаренко, 20 ноября 2020 года

В Белоруссии возбудили уголовное дело после смерти участника протеста

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Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту смерти участника протестов Романа Бондаренко, сообщает ТАСС.

Дело было возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого телесного вреда, повлекшего смерть по неосторожности. В ведомстве отметили, что причастность сотрудников МВД к избиению Бондаренко не установлена.

31-летний минчанин был избит на так называемой «площади Перемен» во дворе на улице Червякова в Минске 11 ноября. Как сообщалось, его избили сотрудники правоохранительных органов. Позже Бондаренко был госпитализирован в тяжелом состоянии. Вечером 12 ноября он умер.

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