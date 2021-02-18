Суд в Минске назначил журналисткам «Белсата» по два года лишения свободы

Суд Фрунзенского района Минска отправил журналисток польского телеканала «Белсат» Екатерину Бахвалову (Андрееву) и Дарью Чульцову на два года в колонию общего режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ).

Отмечается, что их обвинили по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).

Дарья Чульцова и Катерина Бахвалова (Андреева) были задержаны после того, как они провели прямой эфир с места разгона силовиками протестующих в одном из дворов Минска 15 ноября 2020 года.