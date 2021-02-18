Мужчина избил заведующего отделением больницы в Москве

В Москве мужчина побил заведующего приемным отделением в городской клинической больнице №1 имени Пирогова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Посетитель медучреждения ударил врача в пах в зале приемного отделения. Также медик получил ушибы предплечья и бедра.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Побои», он находится под подпиской о невыезде.

Уточняется, что пострадавший врач — кандидат медицинских наук, отоларинголог.

Ранее в Петербурге посетитель детской поликлиники напал на педиатра.