Собянин дал старт клиническим исследованиям однофазной вакцины «Спутник Лайт»

Международные клинические исследования однофазной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» стартовали в Москве в четверг, 18 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

По словам градоначальника, этот препарат должен устранить основной недостаток другой вакцины от коронавируса «Спутника V» — наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей в несколько недель.

Собянин отметил, что для вакцинации «Спутником Лайт» необходим лишь один визит в поликлинику. При этом иммунитет начнет формироваться через неделю и достигнет максимума спустя четыре недели после прививки.

Отмечается, что соответствующую вакцину уже получили 600 тыс. москвичей.

Ранее сообщалось, что Минздрав разрешил третью фазу клинических испытаний «Спутника Лайт».