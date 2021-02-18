В Чите задержан подозреваемый в убийстве девятилетней девочки

В Чите задержали мужчину, убившего выстрелом в дверь 9-летнюю дочь соседей, с которыми он поссорился из-за шумного ремонта. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Забайкальскому краю.

Согласно информации следствия, трагедия произошла в одном из жилых домов в Железнодорожном районе. Преступление совершил местный житель 1988 года рождения.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Прокуратура Железнодорожного района Читы также начала проверку по факту убийства.

Отмечается, что подозреваемый после ссоры выстрелил из огнестрельного оружия в дверь соседей по лестничной площадке, в результате чего и погибла девочка.

В настоящее время прокуратура проверит правомерность выдачи мужчине разрешения на огнестрельное оружие, а также оценит полноту контрольных мер, принимаемых органами лицензионно-разрешительной работы.

Ранее сообщалось, что пенсионерка убила приятеля отверткой во время застолья в Подмосковье.