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Общество. Новости

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Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года Большая пресс-конференция Владимира Путина, 17 декабря 2020 года

В Кремле оценили идею Михалкова лишать гражданства за призывы к санкциям

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение режиссера Никиты Михалкова лишать российского гражданства тех, кто призывает другие страны вводить санкции против России.

Песков отметил, что подобная инициатива – не пионерская. Ранее с подобным предложением выступал бизнесмен Олег Дерипаска, хотя он предлагал менее суровое наказание — квалифицировать такие действия как измену Родине с соответствующими уголовными последствиями.

«Наверняка, когда мы живем во время, когда происходят злоупотребления, эта тема весьма актуальна. Понятно, что такие предложения будут обсуждаться», — добавил пресс-секретарь.

Ранее в Кремле оценили идею об уголовной ответственности за призывы к санкциям.

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