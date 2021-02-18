В Кремле оценили идею Михалкова лишать гражданства за призывы к санкциям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение режиссера Никиты Михалкова лишать российского гражданства тех, кто призывает другие страны вводить санкции против России.

Песков отметил, что подобная инициатива – не пионерская. Ранее с подобным предложением выступал бизнесмен Олег Дерипаска, хотя он предлагал менее суровое наказание — квалифицировать такие действия как измену Родине с соответствующими уголовными последствиями.

«Наверняка, когда мы живем во время, когда происходят злоупотребления, эта тема весьма актуальна. Понятно, что такие предложения будут обсуждаться», — добавил пресс-секретарь.

Ранее в Кремле оценили идею об уголовной ответственности за призывы к санкциям.