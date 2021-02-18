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Общество. Новости

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Олег Навальный Олег Навальный

Мосгорсуд оставил под домашним арестом Олега Навального

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Мосгорсуд признал законным заключение под домашний арест Олега Навального по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе несанкционированных акции 23 января в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Отмечается, что постановление суда первой инстанции было изменено лишь в части адреса содержания фигуранта дела.

29 января Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта Олега Навального, брата блогера Алексея Навального.

Тогда официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавируса.

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