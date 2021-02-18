Песков прокомментировал решение ЕСПЧ по Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить блогера Алексея Навального.

Накануне, 17 февраля, глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что соответствующее требование ЕСПЧ заведомо неисполнимо по ряду причин. Также он назвал действие Европейского суда явным и грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства.

«Вы знаете, наше отношение было озвучено министром юстиции. Это серьезная попытка вмешательства в российские дела. Мы не ищем никакой конфронтации, но с другой стороны такие решения, ангажированность их вызывает у нас много вопросов», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее ЕСПЧ попросил Россию в качестве обеспечительной меры освободить осужденного Алексея Навального. Минюст, в свою очередь, назвал это требование заведомо неисполнимым.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. Защита обжаловала приговор.

После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить осужденного. Россия не стала оспаривать решение ЕСПЧ о компенсациях Навальному.