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Общество. Новости

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Депутат из Саратова предложил казнить коррупционеров

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Депутат Саратовской областной думы, член ЛДПР Станислав Денисенко предложил казнить коррупционеров, передает «Саратов 24».

«Только смертная казнь и конфискация имущества! Надо брать за основу серьезные жесткие меры и наводить порядок в стране. У нас есть пример Китая», — заявил он в ходе заседания.

В комментарии для радиостанции «Говорит Москва» депутат напомнил о словах главы ЛДПР Владимира Жириновского о противодействии правонарушителям. По словам Денисенко, у партии четкая и ясная позиция по вопросам борьбы с коррупцией.

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