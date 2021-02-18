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Общество. Новости

Эксперт указал на предвзятость позиции ЕСПЧ по делу Навального

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Позиция по делу Алексея Навального продемонстрировала, что ЕСПЧ — крайне политизированная организация, считает заместитель председателя Комиссии ОПРФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

«О том, что решение ЕСПЧ относительно Алексея Навального имеет под собой исключительно политические мотивы, говорят несколько фактов. Первый из них — скорость принятия и рассмотрения дела. Практика показывает, что ЕСПЧ может на протяжении нескольких лет решать, принять ли дело на рассмотрение и столько же его рассматривать, а тут вся процедура заняла несколько дней», — рассказал эксперт «Газете.Ru».

Он напомнил, что обычно ЕСПЧ не вмешивается в судебный процесс, пока заявитель не прошел все юридические инстанции в родной стране.

«В случае же с заменой уголовного срока на реальный еще даже не рассмотрена апелляция на решение суда, а ЕСПЧ уже принял дело. Почему-то они решили нарушить свои собственные нормы», — заметил Холодов.

Хотя в ЕСПЧ оперативность объяснили беспокойством за безопасность Навального, в предыдущих кейсах такой активности суд не проявлял, отметил член ОП.

«О том, что жизни Ассанжа угрожает опасность, заявили 117 врачей. Там, где есть реальная угроза жизни, ЕСПЧ почему-то не торопится принимать решения так же быстро, как в случае с Навальным», — заключил эксперт.

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