Стартовала третья фаза испытаний вакцины «Спутник Лайт»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объявил о начале третьей фазы исследований однофазной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

«Важное событие — началась третья фаза испытаний вакцины «Спутник Лайт», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ГФПИ отметил, что данная вакцина будет в основном поставляться на внешние рынки, а в России продолжат использовать «Спутник V».

Днем ранее Министерство здравоохранения разрешило третью фазу клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт».