Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Стартовала третья фаза испытаний вакцины «Спутник Лайт»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объявил о начале третьей фазы исследований однофазной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

«Важное событие — началась третья фаза испытаний вакцины «Спутник Лайт», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ГФПИ отметил, что данная вакцина будет в основном поставляться на внешние рынки, а в России продолжат использовать «Спутник V».

Днем ранее Министерство здравоохранения разрешило третью фазу клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.