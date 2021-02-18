В Анапе заложили капсулу времени с вакциной «Спутник V»

Капсулу времени с посланием и одной дозой вакцины от коронавируса «Спутник V» заложили в Анапе в основание нового SPA-комплекса «ДиЛУЧ». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Отмечается, что капсула была заложена городскими властями и руководством комплекса в четверг, 18 февраля. Послание можно будет вскрыть лишь в 2100 году. Помимо письма с ампулой препарата в капсуле также оказались медицинская маска и перчатки.

В послании надеются на то, что будущие поколения уже не будут знать о таком бедствии, как пандемия.