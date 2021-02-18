В Крыму заявили, что туристы не почувствуют последствий «водной блокады»

Крым сформирует достаточный запас воды к курортному сезону, туристы не почувствуют последствий «водной блокады» республики. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что полуостров уже может спокойно существовать без днепровской воды, которая ранее подавалась с территории Украины.

«Мы провели серьезные работы, чтобы не завесить от этой воды… У нас достаточно природных источников, надо просто рационально с этим работать. Мы по этому пути идем, работы уже идут», — резюмировал Константинов.

Ранее глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев прокомментировал заявление Украины о намерении перекрыть подачу воды на полуостров при помощи дамбы на Северо-Крымском канале.

До присоединения Крыма к России в марте 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с РФ подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.