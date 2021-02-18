Памятник в Благовещенске вызвал бурное обсуждение в сети стандартов красоты

Установленный в Благовещенске бронзовый памятник двум влюбленным вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Об этом пишет РИА «Новости».

Памятник был установлен ко Дню всех влюбленных в городском парке «Дружба». Мнения о персонажах разделились — часть комментаторов сравнили фигуры влюбленной пары с канцелярскими скрепками, назвали их узниками концлагеря, выживающими на МРОТ и родственниками нашумевшей скульптуры Аленки из Нововоронежа. Защитники заявили, что памятник оригинальный и стильный, а также напомнили, что «искусство не должно нравиться всем».

Руководитель общественно-культурного центра (ОКЦ) Благовещенска, в ведении которого находится парк «Дружба», Надежда Багрова заявила, что спокойно относится к спорам вокруг бронзовых влюбленных.

«Весь последний год все говорят про COVID-19, а сейчас спорят о паре влюбленных. О вкусах, как говорится, не спорят, так или иначе это привлекает внимание к городу, к парку «Дружба». Спрашивают, почему изобразили такую худую пару. Все мы когда-то были молоды, стройны, эта скульптура – возможность вспомнить себя, зарождающиеся чувства», — объяснила она.

Багрова добавила, что памятник был изготовлен на заводе в Красноярске.

Ранее в социальных сетях спорили об арт-объекте, открытом в Нововоронеже по случаю 250-летия села Новая Аленовка. Из-за негодования местных жителей памятник Аленке пришлось убрать. В итоге он был разыгран на аукционе за 2,6 млн рублей.