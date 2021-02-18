СМИ: «Уралхим» не смог обжаловать решение налогового органа о доначислении 454 млн рублей налогов, пени и штрафов

«Уралхим» не смог обжаловать решение налогового органа о доначислении 454 млн рублей налогов, пени и штрафов — арбитраж Москвы отказал акционерному обществу в признании недействительным решения налогового органа, передает в четверг «Регнум».

Отмечается, что вынесенный вердикт может быть обжалован в течение месяца.

«Отказать АО «ОХК «УРАЛХИМ» в удовлетворении требования о признании недействительным вынесенного МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3 решения от 11.10.2019 года №19−14/3/031 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, проверенного на соответствие НК РФ», — отмечает в результативной части судья Ларин.

«Из материалов дела известно, что компания бывшего депутата Кировской области, уроженца Белоруссии Мазепина оспаривала задолженность в размере 454 596 908 рублей», — пишет информагентство.

Как ранее сообщало «Регнум», в ходе слушаний истец заявлял просьбу об обеспечении в виде приостановки действия решения налогового органа.

«В качестве обоснования своей позиции один из крупнейших производителей минеральных удобрений РФ называл значительность суммы и ссылался на ряд финансовых показателей, достигнутых в тот период, в том числе на некий убыток в 31 млрд рублей», — говорится в сообщении.