Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Убитая соседом девочка из Читы записала видео перед смертью

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Погибшая девятилетняя девочка в Чите, в которую выстрелил сосед, записала видео перед смертью. Об этом пишет «Чита.ру».

Как сообщает СМИ, незадолго до смерти девочка рассказала в соцсети TikTok о стуке пьяного соседа в дверь и добавила, что очень боится. Видео было опубликовано на YouTube.

«Мне страшно. Я с братом, тут еще ремонт делают, папа ушел в магазин», — сказала она.

За кадром слышны стуки. Отмечается, что видео было снято за 15 минут до трагедии.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления СК по Забайкальскому краю, следователи изучат видео из сети.

«Мы изучим все обстоятельства и все факты, которые имеют отношение к этому делу. Естественно, все то, что выходит в СМИ, если оно будет иметь отношение к делу, тоже будет изучено и приобщено», — рассказали в СК.

В Чите задержали местного жителя 1988 года рождения, подозреваемого в убийстве девятилетней дочери соседей, с которыми произошла ссора из-за шума. Ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.