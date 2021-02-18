СК поздравил школьников с 14-летием роликом про уголовную ответственность

Сотрудники московского управления Следственного комитета поздравили 14-летних школьников с днем рождения, опубликовав ролик про уголовную ответственность. Видео было опубликовано на сайте ведомства.

На кадрах сотрудница в погонах держит торт со свечками.

«Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители, но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям уголовного кодекса», — сказала она.

После этого другие работники СК перечислили, за какие преступления наступает ответственность с 14-летнего возраста: убийство, причинение вреда здоровью, изнасилование, захват заложников, вандализм и грабеж.

В конце видео сотрудница напоминает, что «твоя жизнь — твой главный приоритет».

Спустя несколько часов ролик был удален с сайта.