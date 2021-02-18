Избран новый патриарх Сербской православной церкви

Митрополит Загребско-Люблянский Порфирий Перич избран новым патриархом Сербской православной церкви. Об этом сообщил представитель Архиерейского собора журналистам у храма св. Саввы в Белграде, пишет ТАСС.

Источник сообщил, что во второй тур выборов голосованием церковных иерархов были выбраны три кандидата: епископ Бачский Ириней (Булович), митрополит Загребско-Люблянский Порфирий (Перич) и епископ Баня-Лукский Ефрем (Милутинович).

После выборов церковнослужители торжественно приветствовали патриарха под звон колоколов.

Патриарх Сербской церкви Ириней скончался 20 ноября 2020 года. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Епископ скончался в возрасте 90 лет.