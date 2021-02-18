Кара-Мурза-младший подал заявление в СК с требованием возбудить дело о покушении

Председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший направил в Следственный комитет РФ заявление с требованием завести уголовное дело о покушении на его убийство. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщил Кара-Мурза, заявление в СКР было подано по итогам расследования изданий Bellingcat и The Insider о его отравлениях в 2015 и 2017 годах.

Отмечается, что он просит возбудить дело по статье 105 УК России (покушение на убийство).

Кара-Мурза-младший в феврале 2020 года подал в суд на Федеральное бюро расследований США с требованием огласить результаты его анализов на возможное отравление. В заявлении он указывал, что в 2015 и в 2017 году был госпитализирован в Москве с симптомами отравления неизвестным веществом.