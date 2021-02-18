В РФ завершились испытания вакцины «ЭпиВакКорона» среди лиц старше 65 лет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщила, что клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» против COVID-19 были завершены. Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы ждем этого (разрешения вакцинировать лиц старше 65 лет. — «Газета.Ru») буквально со дня на день», — сказала Попова.

Она отметила, что все документы клинических исследований уже были «должным образом переданы».

В четверг, 18 февраля, стало известно, что свыше 40 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» поступили в гражданский оборот.