Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Путин присвоил звания генералов 26 сотрудникам силовых ведомств

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 26 сотрудникам силовых ведомств. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Пятеро военнослужащих Росгвардии стали обладателями воинских званий генерал-лейтенанта и генерал-майора. Еще трое сотрудников Росгвардии получили звания генерал-майора полиции.

Четверым сотрудникам МЧС России были присвоены звания генерал-майора, а заместителю министра Алексею Серко — генерал-лейтенанта.

Звания генерал-майора полиции и генерал-майора внутренней службы получили восемь сотрудников МВД России. Замглавы этого министерства Виталию Шулике было присвоено звание генерал-полковника. Двоим сотрудникам ФСИН дали звания генерал-майора внутренней службы, еще одному — генерал-лейтенантом.

Заместителю руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов присвоили высшее специальное звание генерал-майора юстиции.

Вице-адмиралами стали Андрей Вернигор и Сергей Пинчук.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.