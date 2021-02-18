Путин присвоил звания генералов 26 сотрудникам силовых ведомств

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 26 сотрудникам силовых ведомств. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Пятеро военнослужащих Росгвардии стали обладателями воинских званий генерал-лейтенанта и генерал-майора. Еще трое сотрудников Росгвардии получили звания генерал-майора полиции.

Четверым сотрудникам МЧС России были присвоены звания генерал-майора, а заместителю министра Алексею Серко — генерал-лейтенанта.

Звания генерал-майора полиции и генерал-майора внутренней службы получили восемь сотрудников МВД России. Замглавы этого министерства Виталию Шулике было присвоено звание генерал-полковника. Двоим сотрудникам ФСИН дали звания генерал-майора внутренней службы, еще одному — генерал-лейтенантом.

Заместителю руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов присвоили высшее специальное звание генерал-майора юстиции.

Вице-адмиралами стали Андрей Вернигор и Сергей Пинчук.