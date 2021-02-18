В Домодедово мужчина заявил о бомбе при досмотре

В московском аэропорту Домодедово полиция задержала мужчину, который при досмотре заявил, что у него есть бомба. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В аэропорту Домодедово при прохождении предполетного досмотра 32-летний житель Амурской области, зарегистрированный на рейс Москва — Екатеринбург, заявил, что у него бомба», — сказал собеседник.

Отмечается, что специалисты оцепили место, мужчину осмотрели кинолог с собакой. Они не обнаружили взрывных устройств. Полиция доставила задержанного в дежурную часть линейного управления МВД для разбирательства.

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