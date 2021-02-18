Прокуратура проверяет 18-часовую задержку рейса на Занзибар

Прокуратура осуществляет проверку по факту длительной задержки авиарейса из Санкт-Петербурга на Занзибар. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав 332 пассажиров по факту длительной задержки данного авиарейса.

«По предварительным данным, задержка отправления воздушного судна (Boeing 767) произошла в связи с технической неисправностью», — указано в сообщении.

Как сообщают «Невские новости», самолет вылетел из Пулково в Занзибар после 18-часовой задержки. Изначально вылет должен был состояться в четверг, 18 февраля, в 3.55 мск.

В этот же день мужчина заявил о бомбе при досмотре в Домодедово.