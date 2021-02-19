Законопроект о гражданстве для мигрантов внесен в конгресс США

Лидер демократов в сенате конгресса США Чак Шумер и его коллега по партии сенатор Роберт Менендес внесли в американский парламент законопроект, предусматривающий возможности для мигрантов получить гражданство Соединенных Штатов.

Об этом Шумер сообщил на своей странице в Twitter.

«Комплексная иммиграционная реформа с возможностью получения гражданства уже давно является моей приоритетной задачей <...> Мы вместе с Робертом Менендесом и демократами Сената с гордостью представляем «Закон о гражданстве», который реформирует нашу разрушенную иммиграционную систему», – написал сенатор.

Он подчеркнул, что считает одобрение этого закона «одной из самых важных вещей, которые может сделать конгресс».

Ранее власти США приняли решение на 100 дней приостановить депортацию, чтобы повысить эффективность работы министерства внутренней безопасности.