В Москве подняли до максимума температуру отопления из-за аномальных морозов

В Москве из-за аномальных морозов подняли до максимума температуру в системе отопления, сообщается на сайте столичной мэрии.

«С наступлением морозов коммунальщики постепенно поднимают температуру в системе отопления города <...> Сейчас температура теплоносителя в системе столичного отопления максимальная — 130 градусов», – указано в сообщении.

Отмечается, что корректировка температуры отопления осуществляется автоматически под контроле диспетчерских служб.

Ранее сообщалось, что на неделе с 15 по 21 февраля в Москве ожидаются морозы до -27°C.