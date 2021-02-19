Венесуэла начала вакцинацию «Спутником V»

Венесуэла начала вакцинацию от коронавируса нового типа российским препаратом «Спутник V», сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро на своей странице в Twitter.

Первой в стране прививку сделала врач из штата Миранда.

«Мы начинаем эту первую фазу иммунизации правильно», — написал глава государства.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что сам намерен привиться российской вакциной.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.