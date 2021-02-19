Власти Украины оценили шанс введения санкций против нового канала Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на данный момент не планирует вводить санкции против приобретенного бывшим президентом страны Петром Порошенко телеканала «Прямой», сообщила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. Ее слова приводит «Интерфакс».

По словам Мендель, вопрос о введении санкций против канала «Прямой» не поднимался на заседании СНБО.

Пресс-секретарь Зеленского отметила, что санкции против каналов 112.Украина, ZIK, NewsOne были введены из-за наличия доказательств «финансирования со стороны государства-агрессора» и «связанности их владельца с террористическими организациями».

«Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не являются признаком наличия подобной деятельности с его стороны», – заявила Мендель.

Ранее Порошенко сообщил, что приобрел украинский телеканал «Прямой», собственником которого ранее был экс-глава Киевской городской администрации Владимир Макеенко. Экс-президент рассказал, что решение о покупке было принято им после сообщений о том, что в отношении Макеенко могут быть введены санкции, а канал может быть закрыт.

2 февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».