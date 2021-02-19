Россиян предупредили о мошеннических продажах тестов на антитела к COVID-19

В Роскачестве рассказали о мошеннических онлайн-магазинах, которые «продают» в России тесты на антитела к коронавирусу.

Такие фейковые сайты выглядят как настоящие — с ассортиментом, корзинами, формой оплаты, с выставлением счета и прочим. Однако после того, как человек оплачивает заказ, средства уходят на счет злоумышленника и покупатель не получает свой товар. В связи с этим эксперты Роскачества советуют перед покупкой проверять подлинность сайта (верность доменного имени в строке браузера), наличие HTTPS и SSL (символ «замочка») и среднюю цену на услугу.

«Насторожитесь, если видите огромные скидки. Часто цена на товары фейковых онлайн-магазинов ниже рынка на 50% и больше», — пояснили эксперты.

Также не стоит переходить на сайты по ссылкам из писем.

«Если вы не знаете магазин, в котором собираетесь приобрести товар, поищите о нем информацию в интернете. Если не можете найти сведений, лучше не вводить свои данные на таком сайте и не рисковать», — рекомендуют в Роскачестве.

Ранее эксперты рассказывали о самых популярных видах мошенничества в сети.