Впервые с завершения строительства перекрыли движение по Крымскому мосту

Впервые с момента завершения строительства перекрыто движение по Крымскому мосту из-за мощного снегопада. Об этом рассказал замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире «Радио Крым».

По его словам, уже начаты работы по очистке дорожного полотна, которые могут занять от одного до нескольких часов.

Замминистра порекомендовал временно не планировать поездки к материковой части России, а находящимся в пути остановиться в ближайших городах и поселках до момента объявления снятия ограничений движения по Крымскому мосту.

Он также добавил, что выставлены посты ГИБДД, которые направляют водителей в Керчь. Кроме того, Лукашенко не советует выезжать в направлении трассы «Таврида» из-за образовавшихся там заторов.