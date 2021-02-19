Собянин: пандемия идет на спад

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемий коронавируса идет на спад. Об этом он написал в своем личном блоге.

По его словам, несмотря на то, что впереди еще много работы, система здравоохранения столицы выдержала экстремальную нагрузку, появившуюся из-за вспышки инфекции.

«И не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования», — отметил градоначальник.

Собянин также добавил, что в период пандемии современные томографы, которыми были ранее обеспечены медучреждения столицы, «спасли тысячи человеческих жизней», позволив обеспечить раннюю диагностику появившейся из-за коронавирса пневмонии, а значит – и своевременное лечение заболевших людей.

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировано 962,6 тыс. человек с коронавирусом.