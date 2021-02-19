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Общество. Новости

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Суд арестовал замглавы Челябинска Извекова

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Суд арестовал до 17 апреля заместителя главы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Согласно информации следствия, в прошлом году Извеков получил взятку в размере более 400 тыс. рублей от представителя частной организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Ранее сообщалось о задержании Олега Извекова.

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