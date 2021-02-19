Движение автомобилей по Крымскому мосту частично восстановлено

Прерванное из-за снегопада движение автотранспорта по Крымскому мосту в направлении Кубани было частично восстановлено. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.

Несмотря на частичное возобновление движения, проезд машин по направлению Керчь – Краснодар замедлено.

«В направлении Краснодар – Керчь образовался затор длиной около 1 км при участии более 200 автомобилей. Из них 56 – грузовых, 128 – легковых, 8 – автобусов», — уточнили в МЧС.

Для ликвидации последствий непогоды привлечено 78 человек, 38 единиц техники.

Ранее сообщалось, что впервые с завершения строительства перекрыли движение по Крымскому мосту.