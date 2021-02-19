ФСБ задержала трех иностранцев с 60 кг кокаина в Петербурге

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге трех иностранных граждан с более 60 кг кокаина. Это позволило пресечь международный канал поставки этого наркотика в РФ, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Операцию проводили сотрудники пограничного управления ФСБ России по городу и области совместно с территориальным органом безопасности.

«В результате задержаны трое иностранных гражданина, у которых изъято свыше 60 кг кокаина», — отметили в ЦОС.

Других подробностей операции в ЦОС не рассказали.

Ранее ФСБ задержала под Калининградом контрабандистов с 50 кг наркотиков. Задержанные пытались пересечь границу в районе границы с Польшей у населенного пункта Квишен. Против них было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на сбыт наркотических веществ» и «Контрабанда наркотических средств».