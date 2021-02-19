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Общество. Новости

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Движение через Крымский мост вновь закрыто

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МЧС по Республике Крым сообщило, что движение через Крымский мост закрыто с обеих сторон в связи с ликвидацией последствий непогоды.

Ранее сообщалось, что в направлении Краснодар – Керчь образовался затор длиной около 1 км. при участии более 200 автомобилей. В связи с этим муниципальное образование городской округ Керчь организовало отстойник на базе аэропорта «Керчь» на 600 ед. автомобилей, ближайший пункт обогрева, предоставило автобусы на 105 стоячих мест, а также предоставило подвоз горячего питья на место затора.

В настоящее время на месте работают дорожные службы, силы и средства ГИБДД, МЧС России. Всего для ликвидации последствий сложившейся ситуации привлечено 78 человек, 38 ед. техники, в том числе специализированная техника МЧС России.

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