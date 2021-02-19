Прокуратура проверяет информацию об избиении детей в реабилитационном центре в Оренбуржье

Прокуратура Оренбургской области проверяет распространившуюся в СМИ информацию о насилии над детьми в социально-реабилитационном центре «Радуга» в Бузулуке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на надзорное ведомство.

Отмечается, что прокурор региона Руслан Медведев поручил отделу по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи тщательно изучить работу детского центра и дать принципиальную правовую оценку соблюдению законодательства в сфере защиты прав детей, в том числе будет оценена воспитательная работа, проводимая с обучающимися.

По данным агентства, в аппарате уполномоченного при президенте по правам ребенка в Оренбургской области уточнили, что знают о ситуации, но прокомментируют это позже.