Число заболевших коронавирусом увеличилось за сутки на 13 433

Оперативный штаб сообщил о 13 433 новых случаях коронавирусной инфекции, из них 10,9% были активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Больше всего новых заболевших в Москве — 1 972, в Санкт-Петербурге — 1 087 и Московской области — 687.

Число выписанных после выздоровления более, чем на 5 200 человек превышает количество заболевших — 18 637. Также за сутки зафиксировано 470 летальных исходов.

Всего с начала пандемии в стране выявлен 4 139 031 человек с COVID-19 в 85 регионах, вылечились 3 679 949 человек, умерли 82 396 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о большой вероятности заразиться коронавирусом.