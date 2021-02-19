СК начал проверку после взрыва баллона под Воронежем, где пострадали 7 человек

Следственный комитет России приступил к доследственной проверке после взрыва газового баллона во время ремонта моста в Воронежской области, где пострадали семь рабочих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления ведомства.

Отмечается, что сообщение о взрыве поступило в экстренные службы в 8.22 мск в пятницу, 19 февраля.

Согласно информации пресс-службы ГУМЧС, инцидент произошел на 749-м км трассы М-4 Дон в Богучарском районе. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона емкостью 50 л.

Когда рабочие захотели резать металл и поднесли к резаку спичку, произошел взрыв баллона с пропаном. В результате этого пострадали семь человек, четырем из них оказали помощь на месте, троих госпитализировали, одного направили в реанимацию.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два резервуара с топливом взорвались в Новой Москве.