ООН просит ОАЭ предоставить доказательства о том, что принцесса Латифа жива

Комиссия по правам человека ООН запросила от ОАЭ доказательства относительно того, что принцесса Латифа, дочь эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, все еще жива. Об этом сообщил телеканал Sky News.



Это связано с тем, что принцесса пропала, и с лета прошлого года СМИ не могут ничего о ней узнать.

Мировые лидеры, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, запросили информацию о благополучии монаршей особы. После этого и вмешалась Организация объединенных наций.

В комиссии ООН заявили, что подняли соответствующий вопрос в представительстве ОАЭ в Женеве.

Латифа пыталась сбежать из ОАЭ в феврале 2018 года. После попытки побега ее захватили коммандос у побережья Индии. Принцессу насильно вернули домой. После сообщений о ее поимке о дочери эмира Дубая ничего не было слышно. В МИД ОАЭ заявляли, что она находится дома с семьей.

Ранее СМИ сообщали, что принцесса Латифа находится в тюрьме.