Аксенов рассказал о ходе ликвидации последствий снегопадов в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о работах по ликвидации последствий непогоды на полуострове и сроках открытия движения по Крымскому мосту.

«Движение по Крымскому мосту было остановлено с 9.30, расчистку должны закончить в ближайшее время», — написал Аксенов на странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы Крыма, к ликвидации сложившейся ситуации привлечено более 194 человек и 60 единиц техники. Также вдоль трассы подготовили пункты временного размещения и пункты обогрева.

Аксенов отмечает, что на автостанции в Керчи организованно горячее питание, а также оказывается вся необходимая помощь. На данный момент поставлена задача как можно быстрее запустить рабочее движение по трассе «Таврида». Также Аксенов добавил, что ситуацию держит на личном контроле и без необходимой помощи никого не оставит.

Ранее в Крыму во второй раз за сутки было закрыто с обеих сторон движение через Крымский мост. Затор длиной около километра образовался в направлении Краснодар — Керчь. Примерно 200 транспортных средств не могли выехать с моста.